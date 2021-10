Qu’il soit coupé aux oreilles ou qu’il frôle la clavicule, en version baguette ou ondulée, le carré fait encore tourner les têtes. «Je suis adepte du bob court et arrondi aux oreilles avec des mèches plus longues en avant, inspiré par les boys band des années 1990», dit Yannick Brisebois, coiffeur, copropriétaire du U Salon Boutique et ambassadeur de la marque La Biosthétique Paris. La top Kaia Gerber a d’ailleurs adopté d’emblée la tendance, tout comme Brigette Lundy-Paine, qui interprète Casey Gardner dans la série télé Atypical, diffusée sur Netflix. Son principal avantage? Il requiert un minimum de travail après la douche, peu importe la texture de nos cheveux.

Si on n’est pas tout à fait prêtes à adopter la version 2.0 de la coupe jadis arborée par les Nick Carter et les Leonardo DiCaprio de ce monde, Yannick Brisebois suggère d’opter pour un carré long et ondulé, qu’on réalise en «faisant vaguer les mèches au fer, puis en les décoiffant avec un spray texturisant». Les autres bons alliés capillaires à retenir? Une brosse séchoir, pour lisser nos mèches tout en leur donnant du volume, un shampooing qui leur insuffle un max de brillance et une crème coiffante, pour structurer notre carré, tout en lui laissant la souplesse désirée. On se laisse tenter?