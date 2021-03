Si vous cherchez à purifier votre routine beauté et à tendre vers des habitudes plus saines – et donc vers un mode de vie davantage axé sur la santé et le bien-être –, choisir un shampooing et un revitalisant doux et naturels est un excellent premier pas! Fabriqués avec de véritables ingrédients végétaux et exempts d’irritants courants comme les sulfates, les parabènes, les colorants et les teintures, le shampooing et le revitalisant Aloès & Chanvre de la gamme bio:renew d’Herbal Essences forment la meilleure combinaison de shampooing et de revitalisant offerte au Canada pour affiner votre routine beauté.