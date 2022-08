Si Oribe Canales est malheureusement décédé en décembre 2018, sa passion, son talent et sa personnalité flamboyante continuent de vibrer à travers la marque qu’il a lancée en 2008 aux côtés de Daniel Kaner. C’est d’ailleurs pour rendre hommage à sa carrière étoffée – il a coiffé les plus grandes top-modèles de l’industrie, travaillé pendant des années avec Jennifer Lopez et participé à 36 covers consécutifs du ELLE US – qu’Oribe lance aujourd’hui une édition limitée de son Spray Texturant Sec magnifié d’une illustration d’Oribe Canales en muscle man au sourire éclatant, avec sa manche de tatouages colorés, que son ami et collaborateur de longue date Alvaro avait réalisée pour lui dans les années 1990. «Si on reculait dans le temps et qu’on retournait dans le salon qu’Oribe avait ouvert chez Elizabeth Arden en 1991, on verrait ces incroyables murales des sirènes avec les visages de Cindy [Crawford], Naomi [Campbell], Linda [Evangelista] et Claudia [Schiffer] peintes par Alvaro», dit Daniel. Si on connaît bien l’essence luxueuse et haut de gamme de la marque, cette illustration représente «le savoir-faire, le swagger, l’esprit mode et la touche Oribe Canales de cette dernière», continue Daniel. Ce dernier se rappelle aussi le don particulier qu’avait Oribe de réunir des gens de toutes sortes d’horizons autour de lui : «En arrivant à son salon, on pouvait apercevoir un jeune RuPaul, une jeune Cindi Lauper, un jeune Henry Kissinger, des célébrités, des club kids… c’était comme une soupe minestrone! Personne n’avait la même diversité dans sa clientèle. Et il n’y a rien qui existe comme ça de nos jours.»

L’illustration iconique d’Alvaro sera aussi peinte sur des murs de Paris, Dubaï, Los Angeles et New York au cours de l’année qui vient. «Il aurait été tellement honoré et fier de voir ça!», conclut Daniel.