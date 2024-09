Les lipides et les protéines sont des constituants essentiels d’une chevelure en santé. L’élément fondamental de chacune des formules revisitées par OGX® est la nouvelle technologie micellaire brevetée Lipi Pro ShieldTM, qui offre deux fois plus de protection lipidique et protéique qu’auparavant.*** Les lipides et les protéines sont «essentiels pour maintenir la santé et la beauté des cheveux», dit Mandy B., du Thairapy Wellness Center, experte certifiée en perte de cheveux et spécialiste en trichologie.

Les lipides (tels que les gras, les huiles et les cires) procurent de nombreux bienfaits à la chevelure: en plus de lui apporter de la douceur et de la brillance, ils permettent de conserver son hydratation, de la fortifier et d’accroître son élasticité. Mandy explique qu’ils «aident à maintenir l’hydratation de la chevelure en formant une barrière protectrice», ce qui réduit le risque qu’elle se dessèche, qu’elle casse et occasionne des frisottis.