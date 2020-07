Un des aspects positifs de notre «nouvelle norme»? Le look naturel – simple et facile à réaliser sans effort – fait un retour remarqué. On craque pour les vagues douces au toucher et parfaitement décoiffées qui volent la vedette cette saison! David D’Amours, directeur éditorial canadien de Kérastase, et Emily Ratajkowski nous présentent les trois étapes requises pour recréer ce look.

Recréer le look

Ces derniers mois de confinement nous auront appris qu’une chevelure parfaitement coiffée est chose du passé. Aujourd’hui, on convoite plutôt la nonchalance des vagues légères, dignes d’une allure de déesse. «Un peu d’imperfection les rendra encore plus sexy», estime David D’Amours, directeur éditorial canadien de Kérastase. Son secret pour obtenir des ondulations sans chichis lorsque nos mèches ne veulent pas coopérer? Des produits coiffants de qualité qui insufflent de la vie aux cheveux et leur permettent de bouger librement. Il suffit de suivre ce guide, étape par étape, pour reproduire cette coiffure imparfaite avec facilité.

ÉTAPE 1

On commence par sécher nos cheveux, avant de les enrouler sur un outil chauffant par petites sections. David D’Amours suggère d’opter pour un fer d’environ 1 po (2,5 cm) de diamètre; on obtiendra ainsi «des vagues plus naturelles et irrégulières». On oublie les pointes des cheveux et on varie la direction des ondulations, histoire d’obtenir un look qui paraît sans effort et d’éviter un résultat trop uniforme.

ÉTAPE 2

C’est le moment de secouer nos mèches. On penche la tête vers le bas et on passe nos doigts dans nos boucles pour défaire les plus serrées. Ensuite, on applique le shampooing sec Fresh Affair de Kérastase à la racine: on commence par soulever une section des cheveux, on vaporise à une distance de 10 po (25,5 cm) et on masse la poudre fine aux endroits qui manquent de volume. «Si on préfère un look plus sauvage, on vaporise quelques pschitt de plus partout sur la chevelure pour y ajouter de la texture», précise David D’Amours.

ÉTAPE 3

On fixe le tout avec un léger voile de laque souple à tenue forte pour obtenir un effet brillant et sophistiqué, mais aussi pour protéger notre «effet plage» tout au long de la journée. Le point fort de cette coiffure sans effort? On peut l’adapter à notre guise. David D’Amours suggère de placer nos cheveux derrière une oreille ou de se faire une raie sur le côté pour un boost de volume. On peut aussi vaporiser quelques jets d’huile sèche sur la chevelure pour rehausser la brillance de nos vagues; idéal pour un look de soirée « effet mouillé » plus audacieux.

Soins capillaire 101

Nos essentiels coiffure

On sait tous qu’une coiffure qui semble n’avoir requis aucun effort n’apparaît pas comme par magie. Lorsqu’on tente d’obtenir l’effet désinvolte recherché, il est important de commencer avec une bonne base: une chevelure soignée, reflétant la lumière et visiblement nourrie de la racine aux pointes. C’est pourquoi tant de gens font confiance à Kérastase, la première marque de soins capillaires professionnels de luxe à travers le monde.

Sa volonté de prioriser les soins avant tout est inscrite dans son ADN, ce qui signifie que chacun de ses produits – des shampooings aux revitalisants, en passant par toutes les formules coiffantes imaginables – est appuyé par la science et conçu pour cibler les problèmes capillaires à la racine. Le résultat? Des cheveux qu’on a envie de toucher, tout simplement. Parmi nos soins Kérastase chouchous, on trouve ces trois produits de calibre professionnel, qui protègent notre chevelure en plus de jouer leur rôle principal avec brio!

Il est facile de rafraîchir notre chevelure au complet avec seulement quelques pschitt du shampooing sec Fresh Affair de Kérastase. Qu’on veuille redynamiser nos cheveux lavés la veille ou leur ajouter une bonne dose de volume, cette formule en poudre fine enrichie de vitamine E élimine l’excédent d’huile et les résidus de produits en un tournemain. Comme il ne laisse aucune pellicule blanche, ce spray exempt de sulfates et de silicone s’avère idéal pour les retouches ponctuelles. De plus, son doux parfum d’huile de néroli persiste durant 24 heures.

Mi-spray à effet de plage et mi-revitalisant sans rinçage, le vaporisateur coiffant multiusage Huile Sirène de Kérastase est conçu pour un usage quotidien. Des ingrédients restaurateurs et ultrahydratants – dont l’huile de babassou, la vitamine E et l’eau de coco – commencent d’abord par adoucir les cheveux, pour y laisser ensuite un fini non gras qui ne les alourdit pas. On s’en sert tout au long de l’été pour les protéger contre l’assèchement dû aux agressions du soleil, du chlore et de l’eau salée. On peut aussi vaporiser cette formule à absorption rapide pour ajouter du lustre à n’importe quelle coiffure.

Pour une coiffure qui tient bien la route sans pour autant afficher une texture «croustillante», on se tourne vers la Laque noire à fixation forte de Kérastase. Composée de polymères micronisés offrant une bonne tenue et un mouvement souple, elle confère à nos cheveux un fini éclatant sans effet collant. En prime, ce fixatif qui défie l’humidité est doté de filtres UV pour protéger notre crinière des effets néfastes du soleil. On peut se procurer ce must – ainsi que toute la collection de produits Kérastase – en ligne ou dans un salon de coiffure près de chez nous.