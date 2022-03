Tressées serré

Les tresses perdent leur esprit gamin et coiffent nos têtes dans un éventail de styles, des tresses ti-kouris XXL aperçues chez ACT N°1 aux chignons tressés de Celia Kritharioti et de Dior, en passant par les nattes enrubannées imaginées par Bronx and Banco et les véritables sculptures capillaires vues chez Christian Siriano.