PRIVÉ par David D’Amours

Sarah-Jeanne Labrosse, Marie-Mai et Maripier Morin confient leur tête à David D’Amours et son équipe dès qu’il est temps de changer de coupe. On y va, nous aussi, les yeux fermés!

Adresse: 360, rue Notre-Dame O., Suite G-01 (Montréal).

Infos: PRIVÉ par David D’Amours.

Les coiffeuses

Lancé en 2015 par deux coiffeuses, le salon rencontre depuis un franc succès à Montréal. La preuve: il est toujours plein!

Adresse: 5116, boul. Saint-Laurent (Montréal).

Infos: Les Coiffeuses.

Local B

On ne se lasse pas d’admirer le compte Instagram de Local B, qui nous donne de sérieuses envies de coupes et de mises en plis! (Psitt! Le salon est aussi spécialisé dans les rallonges.)

Adresse: 1221, rue Bernard O. (Montréal).

Infos: Local B.

Suite 105 par Glam

Ce salon chic du Vieux-Montréal s’est taillé une réputation de choix et sa popularité ne cesse de monter. On s’arme donc de patience pour réserver une place!

Adresse: 407, rue McGill, suite 105 (Montréal).

Infos: Suite 105 par Glam.

M Coupe Beauté

Niché au cœur de Ste-Foy, l’établissement – qui s’est attiré les faveurs d’une clientèle fidèle – fait à la fois office de coiffeur et de barbier.

Adresse: 1137, route de l’Église (Québec).

Infos: M Coupe Beauté.

Confidence

Véritable institution depuis son ouverture en 1985, Confidence mise sur des produits de qualité (comme la gamme Redken ou la ligne écoresponsable Davines) et une équipe chevronnée, clés de son succès!

Adresse: 2835, rue King Ouest (Sherbrooke).

Infos: Confidence.

Chez Marcus

Une jolie déco, une équipe de coiffeurs expérimentés et une clientèle qui comprend Sarah-Jeanne Labrosse lorsqu’elle est de passage à Québec… On y va?

Adresse: 277B, rue Saint-Joseph E. (Québec).

Infos: Chez Marcus.

Décoiffé Artistes Coiffeurs

On rêve d’avoir la tignasse bleue, mauve ou pastel? Le salon fait dans la coloration de pointe, qui n’a de limite que notre imagination. Avis aux intéressées!

Adresse: 758, rue Alma (Chicoutimi).

Infos: Décoiffé Artistes Coiffeurs.

Le Artof

À l’entrée, le comptoir en fausse fourrure rose donne le ton: Gervais Ahelo et Catia Corr accueillent leur fidèle clientèle dans une ambiance décontractée et lumineuse, où l’équipe est tout sourire. On s’y rend sans hésitation pour une consultation personnalisée, une transfo capillaire, une coupe impeccable ou le plus beau des balayages.

Adresse: 5358 Boul St-Laurent (Montréal).

Infos: Le Artof.

Stephan W Atelier

Décor moderne, expertise capillaire et inspirations tendance: on est certaines de faire tourner les têtes après notre passage à ce salon de coiffure du Mile-End.

Adresse: 5244 Boul St-Laurent (Montréal).

Infos: Stephan W Atelier.

