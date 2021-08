Wet look intemporel

Ce n’est pas pour rien que, saison après saison, le wet look s’impose sur les passerelles. «Cette coiffure, chic sans être glamour, ajoute de la force, de l’aplomb et un vent de modernité à la plus simple des tenues!», dit David D’Amours. Le coiffeur de stars se rappelle d’ailleurs la scène mythique du film True Lies où Helen Tasker, incarnée par l’incroyable Jamie Lee Curtis, se métamorphose en bombe sulfureuse sous nos yeux, déchire les froufrous démodés de sa robe et improvise un wet look à l’aide de l’eau d’un vase à fleurs à proximité: «C’est à ce moment-là que j’ai compris le pouvoir de cette coiffure, qui, en trois secondes trop chrono, élève notre look et lui insuffle un aspect intemporel et haute couture.» Si on veut le reproduire à la maison, on attrape un gel crème, une huile ou une mousse, selon la texture de nos cheveux, et on se lance! Ne reste plus qu’à le mettre en valeur par des boucles d’oreilles ou un collier statement.