La colo deux tons (vert lime à la racine sur des longueurs noir charbon) de la chanteuse californienne Billie Eilish a vraiment du chien. Même chose pour les mèches néon des e-girls (ces Electronic-girls, fans des TikTok, Twitch et compagnie, reconnaissables à leur tête d’arc-en-ciel acidulé). Est-ce une bonne raison pour les imiter? «Oui, si on veut ‘‘rocker’’ ce look, et qu’on est prête à subir une décoloration majeure, puis une coloration aux pigments néon, avise Claude Gervais Ahelo, copropriétaire du Artof x Salon. Mais si on craint d’agresser nos cheveux et qu’on préfère une solution temporaire, pourquoi ne pas plutôt avoir recours à des rallonges capillaires?» À nous de jouer!

