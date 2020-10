Le coiffeur Marcus Villeneuve ouvre un nouveau salon pop-up à Québec  

Les fêtes de fin d’année riment souvent avec passage chez le coiffeur! Et ça, l’artiste-coiffeur Marcus Villeneuve l’a bien compris. Le propriétaire du salon Chez Marcus, à Québec – et aussi l’artiste derrière le blond lumineux de Véronique Cloutier et les œuvres capillaires colorées de Jay Du Temple – a pris l’initiative d’ouvrir un second salon sur la rue Saint-Joseph, toujours dans la vielle capitale. Ce nouvel espace pop-up a été aménagé juste à temps pour les fêtes afin de pouvoir servir la clientèle du salon Chez Marcus en toute sécurité. Avec la pandémie et les nouvelles restrictions sanitaires qui en découlent, difficile en effet pour le coiffeur très demandé et son équipe de fonctionner à plein régime dans un seul local. Jusqu’à Noël, les client(e)s de Marcus Villeneuve pourront se rendre à cette nouvelle adresse.

Le nouveau salon pop-up Chez Marcus

Il y a plus de dix ans que Marcus Villeneuve s’est lancé dans le monde de la coiffure. Depuis sa rencontre avec Véronique Cloutier, il y a deux ans et demi, c’est lui qui s’occupe de la crinière impeccable de l’animatrice, ainsi que de celles de son mari, Louis Morissette, et de leurs trois enfants. «On a développé une belle amitié. Je me pince encore quand je le dis! On a tellement une belle relation», raconte Marcus au journal Le Quotidien. Très présente sur les réseaux sociaux, Véronique Cloutier a fait exploser la popularité du coiffeur. Le succès est au rendez-vous!

Il a également coiffé d’autres stars québécoises comme Andréanne Marquis, Lara Fabian et Marilou. À l’approche des fêtes, on n’hésite pas une seule seconde à confier nos cheveux à Marcus Villeneuve et à son équipe!

Salon pop-up Chez Marcus

539, rue Saint-Joseph E., Québec

Lire Aussi:

Nos salons de coiffure préférés au Québec

Cheveux: 20 coupes et coiffures pour cheveux longs