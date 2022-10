Il prend soin de votre peau pendant que vous dormez

Vous réveillez-vous souvent avec des marques d’oreiller tenaces sur le visage? Et avez-vous remarqué que plus vous vieillissez, plus elles prennent de temps à s’estomper? En effet, que vous dormiez sur le dos, le côté ou le ventre, les mouvements de votre visage contre une taie d’oreiller normale, qui fait plisser la peau, peuvent avoir un effet abrasif et précipiter la formation de rides. Mais plus maintenant! La combinaison de fibres de qualité supérieure utilisées par Slipssy dans la fabrication de son système de couvre-oreiller à double épaisseur (qu’on installe entre l’oreiller et la taie) réduit jusqu’à plus de 70 % de la friction contre votre peau. Le matériau ultraconfortable «suit» les mouvements naturels de votre tête toute la nuit afin de minimiser ses conséquences sur la peau. Ainsi, vous ciblez une cause importante de la formation des rides plutôt que de les traiter après leur apparition.

Il protège aussi vos cheveux

Slipssy ne se contente pas de dorloter votre peau, il prend également soin de votre chevelure. La friction incessante des cheveux contre une taie d’oreiller standard entraîne naturellement des cassures, des nœuds, des frisottis et plus encore. (Salut, tignasse indomptable du matin!) En limitant la friction de manière importante, les produits Slipssy aident à réduire le stress sur les cheveux, pour une crinière plus forte et en meilleure santé.