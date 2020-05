«La coloration maison, est-ce pour moi?»

Oui, si on souhaite entretenir notre couleur existante, la modifier légèrement, la retoucher entre deux rendez-vous au salon ou pour couvrir nos cheveux blancs.

«Je veux espacer mes visites au salon; comment faire pour choisir la bonne nuance à la pharmacie?»

Pour obtenir un effet naturel, on choisit tout d’abord le produit colorant correspondant à la couleur de nos longueurs. Puis, on compare la nuance de nos racines à celle des photos qu’on voit sur l’emballage du produit colorant. Si nécessaire, on répète l’opération avec une couleur plus claire ou plus foncée. On hésite? On opte pour la plus claire, car il est plus facile d’assombrir une nuance que de l’éclaircir.

«Et si je veux changer de couleur?»

On peut facilement foncer la chevelure à l’aide d’une coloration maison, mais on ne peut pas l’éclaircir de plus de trois tons. Par exemple, on peut passer d’un blond foncé à un blond clair, ou d’un brun à un châtain clair. Si on souhaite une couleur plus foncée, on y va par étapes. Ainsi, passer du blond cuivré à l’acajou foncé nécessitera l’application préalable d’un acajou clair ou moyen. Enfin, les transformations radicales nécessitent toujours le savoir-faire d’un pro en salon.

«Coloration permanente ou semi-permanente? Je m’y perds!»

La formule permanente est tout indiquée si on veut changer de couleur ou couvrir complètement les cheveux blancs. Une fois appliquée, elle pénètre durablement la fibre capillaire. On compte de 4 à 6 semaines pour la repousse. Quant à la semi-permanente, elle est géniale pour s’initier à la coloration. Sans ammoniaque, elle ajoute brillance et relief à la chevelure, et permet de revenir facilement à notre couleur naturelle, sans qu’on remarque de repousse. Elle convient à celles qui ont moins de 20 % de cheveux blancs et elle reste belle jusqu’à environ 28 shampooings.

«Quel est le faux pas à éviter pour réussir ma coloration?»

Écourter le temps de pause nécessaire, qui varie de 20 à 35 minutes. Si on rince la colo trop rapidement, de peur d’obtenir une teinte trop foncée, on obtiendra une couleur fade et sans relief. Mais il est inutile de garder la coloration trop longtemps, car l’oxydation cesse au bout de 45 minutes.

«Que dois-je faire pour rafraîchir ma repousse?»

On a le choix entre des formules d’un jour (en poudre), d’une semaine (en aérosol), de 10 shampooings (en gel semi-permanent) ou de 3 semaines (en crème permanente). Comme elles s’harmonisent à notre chevelure, elles permettent d’espacer les colorations.