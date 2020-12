J’ai pris ma décision un mardi soir comme les autres, en pleine pandémie, après avoir passé des heures à jalouser les très longues chevelures des vedettes de la scène et du petit et du grand écran que je suis sur Instagram : j’allais moi aussi me faire poser des rallonges capillaires et enfin vivre mon rêve d’avoir des tifs ultralongs qui effleurent le bas de mon dos au moins une fois dans ma vie. Où, quand, comment? J’ai tout de suite pensé à Catia Corr, copropriétaire du salon de coiffure Le Artof, à Montréal, et experte en rallonges de cheveux. Je suivais son travail depuis quelques temps déjà (plusieurs amies prennent régulièrement rendez-vous sur sa chaise d’artiste coiffeuse) et je savais que si un jour je me laissais tenter par l’expérience rallonges, ce serait avec elle. J’ai donc pris rendez-vous avec elle sans tarder.

Avant le jour «R» (pour rallonges, of course!)

Catia m’a d’abord donné rendez-vous pour une consultation à son salon. On a jasé de mes attentes et de mon budget (sachez tout de go que l’expérience coûte assez cher, merci). On s’est échangé des photos, on a choisi les couleurs de rallonges qui s’ajusteraient le mieux à mon balayage blond sur fond brun naturel. Elle m’a expliqué qu’elle utilise des rallonges à la kératine (ça, ça veut dire que les rallonges sont posées puis fixées avec un peu de kératine fondue sur chaque mèche) de la marque Great Lenghts, parmi les meilleures sur le marché. On s’est dit : «À la semaine prochaine!», puis j’ai quitté.

Le jour «R»

Sachant parfaitement à quoi m’attendre, je me suis vêtue de mon ensemble mou le plus confortable et j’ai apporté avec moi quelques snacks et une bouteille d’eau pour la route (mon rendez-vous de pose de rallonges s’est étiré un peu au-delà de quatre heures, afin de vous donner une petite idée).

Une fois prête, Catia s’est vite mise à l’œuvre. Elle a d’abord lissé mes cheveux au séchoir et au fer plat avant de fixer chaque microrallonge sur mes mèches. Ensuite, elle a savamment dégradé les longueurs et coupé les pointes de ma nouvelle chevelure ultralongue pour que les extensions se fondent incognito dans ma masse capillaire. Ma première impression? J’ai poussé un cri de bonheur en voyant le résultat final, si beau et naturel! En plus, ma tignasse est à peine plus «lourde» qu’avant la pose de rallonges. Catia me rassure sur plusieurs points : la kératine chaude n’abîme ni ne brûle la fibre capillaire; les rallonges devraient tenir la route de trois à six mois si je les démêle délicatement après chaque lavage de tête et que je me fais une tresse lousse avant le dodo; les extensions ondulent comme mes cheveux naturellement bouclés, ce qui facilite énormément l’étape du coiffage de mon côté.

Après le jour «R»

En bonne élève que je suis, j’ai suivi tous les bons conseils de Catia Corr. Résultat : plus d’un mois après la pose de rallonges, mes cheveux sont toujours impeccables. Oui, l’étape de la mise en plis est plus longue qu’auparavant (une heure versus trente minutes), mais les parfaites vagues de sirène en valent la peine. Et que dire du fun que j’ai à tester tout plein de coiffures tendances : longue natte tirée à quatre épingles, lissé baguette à la Carrie Bradshaw, boucles folles façon tignasse de lionne! On peut dire que je fais officiellement partie du camp rallonges maintenant. Pour le meilleur (mon bonheur)… et pour le pire (mon portefeuille)! On recommence quand, déjà, Catia?

Les + :

– Le bonheur considérable que peut apporter une chevelure de rêve digne d’une annonce de shampooing (oui, oui!)

– L’effet épaississant saisissant qu’apportent les rallonges capillaires.

Les – :

– Le coût plutôt élevé.

– Le temps de séchage et de coiffage qui s’étire et s’étire (disons simplement qu’il a doublé dans mon cas!).

Le prix :

Dans mon cas, 1700 $. Le coût varie selon le nombre de paquets de rallonges Great Lenghts utilisés et selon le nombre d’heures que prend le rendez-vous de pose. Oui, c’est très cher. Mais le résultat est absolument impeccable, et comme je n’ai pas d’enfants, j’ai pu me l’offrir en toute quiétude.

Pour plus d’informations, visitez le leartof.com ou tout autre salon qui offre la pose de rallonges capillaires à la kératine Great Lenghts.

