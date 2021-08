Beauté

Entre le froid de l’hiver, les nettoyages fréquents et le gel hydro-alcoolique dont on s’enduit les mains en permanence, notre peau a tendance à être fragilisée et irritée. Pour prendre soin de notre épiderme, on mise sur ces crèmes mains spécialement conçues pour les peaux sèches ou abîmées, à utiliser au quotidien.