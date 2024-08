La collection se distingue par le complexe exclusif Replenicore-5, un mélange d’acides aminés, de protéines et d’antioxydants conçu pour réparer, hydrater, lisser et protéger les cheveux. Parmi les produits phares, on retrouve le soin réparateur instantané The Comeback Kid, la crème à protection thermique The Protective Type, et le shampooing hydratant The Rich One. Chaque produit a été cliniquement testé et formulé pour s’adapter à tous les types et textures de cheveux.

Fenty Hair, qui maintient l’inclusivité et l’excellence introduites par Fenty Beauty en 2017, a également été saluée par Jane Nugent, vice-présidente principale du marchandisage chez Sephora Canada : « Avec son approche innovante et inclusive, Fenty Hair by Rihanna est prête à répondre à cette demande. Nous sommes heureux d’accueillir Fenty Hair, qui marquera une nouvelle ère sur le marché des soins capillaires. »

Pour célébrer ce lancement, Sephora Canada organisera des événements en magasin les 6 et 7 septembre, offrant aux clients des échantillons, des consultations avec des stylistes Fenty Hair, et des cadeaux exclusifs.

Avec Fenty Hair, Rihanna poursuit son ascension dans l’univers de la beauté en proposant des produits qui allient soin et style, tout en restant fidèles à sa philosophie de l’inclusivité.

Cet article a été produit avec l’aide de ChatGPT.