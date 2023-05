J’ai mis fin à l’une de mes plus longues relations cette année. Après 16 ans de fidélité, j’ai rompu avec ma coiffeuse de toujours parce que le service qu’elle m’offrait n’était plus en phase avec ma non-binarité. J’ai pris cette décision à la suite d’une série de rendez-vous décevants: je voulais peaufiner une coupe courte, mais, quoi que je dise, mes demandes étaient accueillies avec résistance, car ma coiffeuse voulait préserver la féminité qu’on m’attribuait malgré moi. J’avais l’impression d’avoir gaspillé mon argent et d’avoir raté ma chance de me sentir bien parce que j’avais mal communiqué mes besoins. Mais était-ce réellement ma faute? Au-delà des mots utilisés, j’avais le sentiment que la coupe elle-même ne pourrait jamais répondre à mes besoins. I couldn’t help but wonder… Qu’est-ce qu’il faudrait faire pour obtenir que les salons traditionnels me fassent une coupe de cheveux qui affirme mon genre et reflète finalement ce que je ressens à l’intérieur?

Un outil pour l’euphorie

Quand j’étais jeune, j’étudiais avec fascination des personnages androgynes comme Mulan et Jeanne d’Arc, et déjà, dans mon esprit juvénile, l’acte de se couper les cheveux revêtait une dimension transformatrice profondément euphorisante. J’ai eu toutes les coupes imaginables, et j’étais constamment à la recherche de la sensation libératrice qui concrétiserait mon androgynie.

Les coupes de cheveux ont toujours été synonymes de changements identitaires et représentent une certaine forme de rébellion. C’est un outil d’expression fabuleux pour n’importe qui dans le spectre des genres, mais particulièrement pour les personnes trans et non binaires en quête d’adéquation entre ce qu’elles voient dans le miroir et ce qu’elles ressentent. «Les coupes de cheveux, en particulier celles qui sont affirmatives en genre, sont en quelque sorte une première étape vers une transition. L’avantage, c’est qu’elles sont accessibles; on peut en changer facilement. C’est un changement moins permanent», avance Kristin Rankin, propriétaire du salon Fox & Jane, à Toronto, et fondateur.trice de l’organisme Dresscode Project.

Accessibilité est le mot d’ordre. Devant affronter une multitude de décisions coûteuses et exigeantes physiquement, comme les hormones, les chirurgies ou un changement complet de garde-robe, les personnes non conformes en genre peuvent utiliser les cheveux comme un terrain d’essai abordable pour explorer leur identité. Parce que dans le meilleur des cas, les changements capillaires peuvent procurer une profonde sensation d’euphorie de genre, une joie qui a des impacts mesurables sur la qualité de vie des personnes queer: «Les approches inclusives dans les soins, les services et les activités de base que les personnes cisgenres tiennent pour acquises ont des conséquences importantes sur la santé mentale [des personnes trans et non binaires]», souligne Carey Lawford, travailleur.euse social.e de la Clinique de l’identité du genre pour adultes du Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), à Toronto. «Une coupe de cheveux permet de se sentir vu.e et de voir son image être reflétée avec justesse.» C’est aussi simple et aussi fondamental que ça.