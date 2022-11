Le tout dernier produit lancé, le FlexStyle, est un bon exemple de cet éthos. Cet outil tout-en-un offre des façons illimitées de sécher nos cheveux et de les coiffer. Que nous nous retrouvons dans la catégorie «novice» ou «pro», son système sans réglage, activé en une seule étape, rend l’opération rapide et pratique, ce qui nous donne finalement plus de temps pour nous. La combinaison d’air ionisé et de chaleur faible (mesurée 1000 fois par seconde pour assurer une température constante qui diminue les risques de dommages à la chevelure) permet de sécher les cheveux plus rapidement, réduisant ainsi le temps de coiffage. Et il n’a jamais été aussi facile de varier notre look: le FlexStyle est doté d’une panoplie d’accessoires – allant des boucleurs à enroulement automatique aux brosses plate et ovale –, tous inclus avec la base. La cerise sur le gâteau? Le FlexStyle, de Shark, un outil réellement polyvalent qui regorge de technologies novatrices, est offert juste sous la barre des 350 $. On peut également se procurer le diffuseur définisseur de boucles, qui est vendu séparément.