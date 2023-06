Les shampooings, les revitalisants et les masques pour les cheveux qui garnissent les rayons de nos pharmacies par dizaines sont le fruit d’années de recherche et de développement passées à dénicher les meilleurs ingrédients possible et à créer des formules de qualité. C’est impressionnant de voir tous les tests auxquels sont soumis nos produits chouchous, comme la nouvelle collection Bond Repair, avant d’arriver entre nos mains. Sarrau enfilé, lunettes de protection bien vissées sur le nez… c’est parti pour la grande visite!

Premier arrêt: le laboratoire des sciences de la formulation. Dans un vaste espace immaculé, des tables de travail sont alignées de façon à rappeler une classe de chimie dans une polyvalente (munie d’un bon budget, on s’entend!). C’est ici que sont pensées et conçues toutes les formules de la marque française L’Oréal Paris. Pour un seul et même produit final, plus de 200 échantillons peuvent être concoctés et plus de 30 éléments actifs peuvent être testés.

BON À SAVOIR

De l’idéation à la mise en marché, il peut s’écouler jusqu’à 10 ans d’allers-retours en R et D avant qu’un produit capillaire soit lancé.