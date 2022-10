Un art qui se paie

Pour que la relation soit plus fluide, il faut aussi comprendre que le travail que les stylistes et les coloristes effectuent se calcule principalement en temps. Celui pendant lequel la cliente occupe la chaise. Un balayage coûte environ 200 $, voire plus, parce qu’il prend plusieurs heures à réaliser. Et le prix demeure une estimation. L’idéal est de prendre un rendez-vous pour une consultation et de rester cohérente avec ses moyens financiers et la fréquence à laquelle on peut s’offrir un service dans un salon.

Donner une deuxième chance à notre Linda peut être très satisfaisant, comme en témoignent mon fier «méchage» blond et l’épatante frange rideau qu’elle m’a faits pour rattraper la précédente. Instinctivement, j’ai fait ce que Frédérique m’a conseillé: nommer la chose au «je» de façon très claire, sans être accusatrice. Je lui ai dit: «J’aimerais qu’on fasse la même couleur que d’habitude, mais vraiment, cette fois, qu’on laisse le toupet plus long. La dernière fois, je t’avoue que j’ai trouvé ça vraiment trop court. Penses-tu que je n’ai pas été suffisamment claire?» On a ensuite discuté franchement. Elle était bien désolée et, depuis, elle ne coupe jamais mon toupet plus court que mes sourcils. Et, en soi, le fait que je me sois retrouvée de nouveau sur sa chaise témoigne de mon bon vouloir dans cette relation. Bien sûr que c’est délicat. Tout le monde a un égo plus ou moins fragile. Si on vit une déception, Catia suggère d’appeler au salon, de demander une retouche et de se réessayer au moins une fois par la suite. Surtout si on apprécie énormément la personne qui nous coiffe et les lieux, ajoute Frédérique. Après, qu’un client parte dans la brousse, aucun professionnel n’est à l’abri de ça. «C’est normal de se faire “ghoster” des fois […] On s’habitue; c’est un peu comme une loi non écrite», conclut Catia. Frédérique, de son côté, croit que c’est la gêne qui fait que certains clients n’assument pas leur mécontentement. Ça me fait mal de rappeler une évidence, mais, en coiffure comme en amour, la communication, non violente, c’est la clé!

