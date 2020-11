Si, lors du soin de vos cheveux, vous ne pensez qu’à faire mousser, à rincer et à répéter, on vous annonce qu’il est temps de passer à la vitesse supérieure! Lisez nos conseils pratiques pour obtenir un cuir chevelu sain, la base de cheveux beaux et forts, surtout pendant les mois d’hiver!

1. Traitez votre cuir chevelu avec un supplément de TLC

Si vous êtes comme la plupart des gens, votre cuir chevelu n’est pas le premier de vos soucis: «Les femmes sont plus qu’heureuses d’utiliser une large gamme de produits de soins de la peau, mais elles ne prêtent pas la même attention à leur cuir chevelu, même s’il présente les mêmes problèmes de sécheresse», explique la Dre Rolanda Wilkerson, scientifique en chef pour Head & Shoulders. Mais «des cheveux abîmés pousseront d’un cuir chevelu abîmé» – et on doit se rappeler que le cuir chevelu est aussi… de la peau! Pour faire face au temps sec de l’hiver et à la chaleur intense des calorifères – en particulier si vous avez la peau sèche, des desquamations ou des pellicules –, il est essentiel d’utiliser des produits qui non seulement hydratent les cheveux, mais détoxifient aussi le cuir chevelu. C’est exactement ce que fait la gamme Purifie & Hydrate de Head & Shoulders, qui est en outre composée d’huile d’argan et d’eau de coco hydratantes d’origine naturelle et qui est exempte de parabènes, de phtalates, de phosphates et de colorants.