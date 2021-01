Cheveux longs : conseils et produits experts

Avec le confinement, notre crinière a gagné quelques centimètres… et quelques ennuis supplémentaires! Nos tifs tombent à la vitesse grand V? Il est normal de perdre de 80 à 100 cheveux par jour en moyenne, mais quand les pointes fourchues s’en mêlent, on peut remarquer une chute accélérée, de même qu’une croissance au ralenti. «Lorsque les cheveux se dédoublent, ils sont fragilisés, explique Catherine Allard, artiste Redken internationale. Résultat, ils cassent plus vite qu’ils ne poussent.» Si on a l’habitude d’utiliser des masques hydratants pour chouchouter notre chevelure, ce n’est pas nécessairement la meilleure solution. «Ces produits ont tendance à l’alourdir, alors que ce sont les protéines, dont nos tifs sont composés à 80 %, qui la nourrissent et qui préviennent les cassures», ajoute-t-elle. On mise donc sur des produits spécifiquement conçus pour réparer les cheveux abîmés, qui vont envelopper et protéger la fibre capillaire pour la renforcer; si le problème persiste, on privilégie un traitement à la protéine en salon.

Pour préserver notre belle longueur, on rend d’ailleurs régulièrement visite à notre coiffeur, même si cela semble a priori contre-productif. «Il faut couper nos pointes de façon régulière – de deux à quatre fois par année – pour éviter qu’elles se dédoublent», assure l’experte de Redken. Enfin, on utilise un soin protecteur thermique, qui préserve nos cheveux des effets néfastes des outils chauffants, et on démêle nos longueurs tout en douceur, en commençant par les pointes. À nous, la chevelure luxuriante!