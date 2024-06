Lancée originalement en 2001, la gamme be curly advanced d’Aveda a récemment subi une énorme cure de rajeunissement soutenue par des années de recherche menée par des expertes – Renée Gadar, directrice artistique pour les cheveux texturés chez Aveda, Asha Harris, directrice exécutive du marketing des produits et Christine Hall, vice-présidente de la recherche et du développement chez Aveda – ayant elles-mêmes les cheveux vagués, bouclés et texturés. Résultat? Des formulations longuement réfléchies, testées et retestées, afin de répondre à des besoins spécifiques des cheveux des types 2A à 4C.