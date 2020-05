Après la folie du papier de toilette, de la levure instantanée et de la farine, ce sont les ventes de teintures pour cheveux en boîte qui montent maintenant en flèche. Il faut dire qu’après plus de sept semaines de confinement et la fermeture temporaire de tous les salons de coiffure à travers la province, plusieurs voient les derniers coups de ciseaux de leur coiffeur s’estomper et leur couleur naturelle revenir au galop. Alors que les tutoriels pour se couper une frange à la maison ou pour rafraîchir sa colo avec une teinture en boîte se multiplient sur le web, le coiffeur de stars David D’Amours – c’est lui le pro derrière les têtes de Marie-Mai, Maripier Morin et Sarah-Jeanne Labrosse, entre autres – et propriétaire du salon de coiffure Privé par David D’Amours suggère une approche totalement différente.

Redécouvrir sa couleur naturelle

On teint nos cheveux depuis des années? Au lieu de se précipiter à la pharmacie pour se procurer une coloration en boîte, on profite du confinement pour réapprivoiser notre couleur naturelle. «Plusieurs clientes m’ont confié, au fil des années, qu’elles avaient envie de revisiter leur couleur naturelle, mais craignaient le long processus pour y arriver. Selon moi, le confinement est l’occasion de laisser nos cheveux allonger assez pour découvrir ce qui se cache sous notre balayage ou nos mèches. Si notre couleur naturelle nous plaît, on peut même prendre rendez-vous avec notre coiffeur à la réouverture des salons et s’offrir une coupe courte, histoire de repartir à zéro, côté colo!»

Opter pour des produits de coloration temporaires

Si notre repousse nous dérange outre mesure, David préconise l’utilisation d’un produit temporaire plutôt que permanent. «J’ai un faible pour le retouche racines de L’Oréal Professionnel. On concentre son application sur notre séparation et on s’assure de positionner la bouteille à environ huit pouces du cuir chevelu pour éviter de le tacher. On peut même en vaporiser sur un goupillon de mascara propre pour une application plus ciblée.» L’expert affectionne aussi le Color Wow, «une poudre offerte dans un éventail de couleurs qui permet de camoufler habilement le gris à l’aide d’un petit pinceau précis.» Puisqu’ils s’estompent dès qu’on lave nos cheveux, ces produits laissent plus de place à l’erreur qu’une teinture permanente et, surtout, ne risquent pas de ruiner la colo qu’on entretient depuis des années en salon.

Donner de l’amour à sa crinière

Comme on passe plus de temps à la maison, c’est l’occasion idéale de dorloter notre crinière à toute heure de la journée. Pourquoi ne pas la napper d’un masque protéiné entre deux meetings Zoom? «J’ai un coup de cœur pour la nouvelle gamme Genesis, de Kérastase, qui est hallucinante! Elle répare la fibre capillaire et prévient la casse. C’est exactement le genre de soins dont les cheveux à bout de souffle ont besoin», conseille David. C’est aussi le moment de revisiter notre routine capillaire habituelle et d’espacer nos shampooings. «J’ai plusieurs clientes qui se plaignent que leurs cheveux deviennent rapidement gras et qui sont prises dans le cercle vicieux du shampooing quotidien. C’est le temps de briser ce cycle! On lave nos cheveux un jour sur deux, et l’autre journée, on se contente de les rincer à l’eau courante et de revitaliser les pointes. Cette technique permet de régulariser la production de sébum de notre cuir chevelu – le grand responsable des cheveux gras! – et d’espacer davantage les lavages, pour arriver à un shampooing tous les trois jours», continue le pro.

Apprivoiser la texture de ses cheveux

On est accros aux mises en plis? En confinement, on laisse sécher nos cheveux à l’air libre pour connaître leur texture naturelle et pour comprendre comment les manipuler sans outil coiffant. «Si nos cheveux frisent, on laisse de côté notre fer plat pour voir à quoi ressemblent nos boucles naturelles. Elles retrouveront rapidement du rebond si on évite d’altérer leur structure, nous permettant ainsi de mieux comprendre comment les travailler», conseille David D’Amours. L’artiste-coiffeur nous suggère d’ailleurs de les vaporiser d’un peu de spray pour les boucles avant de les froisser avec nos mains, ou, si on a besoin d’une transition plus en douceur, d’utiliser un diffuseur.

