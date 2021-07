Être victime de discrimination en raison de ses cheveux n’est pas nouveau au Canada. En 2014, Lettia McNickle s’est fait renvoyer après s’être présentée à son travail, le Madisons New York Grill & Bar, à Montréal, coiffée de tresses. À son arrivée, son employeuse a déclaré qu’elle «ne voulait pas de ce type de coiffure dans son établissement», rapporte Lettia. En 2018, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec a statué qu’il s’agissait bel et bien d’un acte de discrimination selon la race et le genre, et bien que la propriétaire du restaurant ait été condamnée à verser 14 500 $ en dommages et intérêts à Lettia, celle-ci attend toujours d’être dédommagée. L’affaire a donc été portée devant le Tribunal des droits de la personne. Lors d’un incident en 2016,

la serveuse Akua Agyemfra, vivant à Toronto, a vécu une situation similaire après avoir décidé de porter ses cheveux crépus naturels [NDLR: non permanentés] en chignon au travail. La même année, Cree Ballah, employée d’un Zara à Toronto, a dû quitter la boutique après s’être présentée au travail coiffée de box braids, parce que celles-ci ne correspondaient pas à l’apparence «professionnelle» exigée par l’entreprise. Plus récemment, en 2019, Natasha Doyle-Merrick a dû démissionner de son emploi au bistrot du Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO), à Toronto, après que ses employeurs lui ont interdit de porter ses cheveux naturels relâchés, craignant que cela fasse «fuir» les clients.

Ces incidents ne sont que quelques-uns des exemples qui montrent le sentiment que les personnes qui ne sont pas noires entretiennent à l’égard des personnes aux cheveux crépus. Ces points de vue biaisés sont en partie alimentés par le manque de représentation de femmes à la peau foncée et à la chevelure texturée dans les médias canadiens. «Les cheveux afros et les personnes noires à la peau foncée sont encore marginalisés ou absents des médias canadiens, déclare Cheryl Thompson, professeure à l’Université Ryerson, à Toronto. Et si une femme noire à la peau foncée et aux cheveux crépus figure dans une télésérie, par exemple, elle risque fort d’être présentée comme agressive et peu attirante – en d’autres termes, elle serait une caricature à la Mammy et Sapphire. C’est très décourageant de voir ce stéréotype se perpétuer.» Le livre de Cheryl Thompson, Beauty in a Box: Detangling the Roots of Canada’s Black Beauty Culture, explique l’histoire méconnue de l’expansion de la culture de la beauté noire au Canada. Au cours de ses recherches, Cheryl a été étonnée de constater à quel point l’industrie canadienne des soins capillaires pour les cheveux afros ne pouvait compter que sur une presse dont le lectorat était majoritairement noir. Dans les années 1970, «des journaux tels que Contrast et Share, à Toronto, étaient littéralement les seules avenues possibles pour faire la promotion de produits de beauté spécialement conçus pour la communauté noire», dit-elle. Il est malheureux que la majorité des médias grand public de l’époque n’aient pas réservé d’espace dans leurs pages pour la promotion de ces soins, et Cheryl Thompson souligne que cette situation prévaut encore aujourd’hui.