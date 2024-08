Le séchoir coiffant Airwrap I.D.

Ce tout nouvel outil coiffant de Dyson est offert en deux versions: 1) pour cheveux raides et ondulés et 2) pour cheveux frisés et bouclés. Quelle que soit la version que vous choisissez, vous recevrez six accessoires, y compris le tout nouveau rouleau conique, qui est doté d’une pointe étroite pour permettre de coiffer les cheveux plus près de la racine et de créer ainsi des boucles plus durables et plus naturelles. Le séchoir utilise l’effet Coanda pour propulser les cheveux dans le rouleau sans que vous ayez à fournir un effort particulier; il est donc extrêmement facile à utiliser, peu importe votre niveau d’expertise. Le modèle pour cheveux frisés et bouclés comprend également un diffuseur pour vagues et boucles qui disperse le flux d’air dans deux directions différentes afin de définir le mouvement des cheveux. Il existe même un nouvel accessoire: le concentrateur coiffant (vendu séparément), qui crée un flux d’air concentré assurant un coiffage précis et un fini plus lisse.

Prix: 800 $

