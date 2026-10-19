simonUn carré, oui, mais français et texturé. Une manucure nude, absolument, mais couleur caramel. Selon le rapport publié par Pinterest le 6 octobre dernier, nos recherches beauté deviennent toujours plus pointues. On pioche des idées, on mélange les influences et on peaufine les détails pour créer un look bien à nous. Voici ce qui va inspirer nos prochains rendez-vous au salon et quelques ajouts à notre trousse beauté.
Le blush prend ses aises
Le fard à joues ne joue plus les seconds rôles. Pêche, baie, terracotta ou rose poudré, on le porte haut sur les pommettes et jusque sur les tempes pour une mine fraîche, comme après un compliment inattendu. Les recherches de blush rose poudré grimpent de 189 %, tandis que la « peau nuage » gagne 153 %. Pour compléter le tableau : un teint velouté, des lèvres floutées et des cils vaporeux.
Le rose fait des mèches
Envie de voir la vie en rose? Ça commence par les cheveux. Une mèche près du visage, une touche cachée sous la chevelure ou des longueurs rose poudré suffisent à changer le ton. Les recherches de mèches roses bondissent de 463 %, et les associations de bleu sarcelle et de rose attirent aussi l’attention. Du pastel discret au fuchsia assumé, on choisit notre degré d’audace.
Le maquillage jette un froid
Le givré fait son grand retour, avec un petit air des années 2000 et une touche futuriste. Fards bleu pastel, traceur argenté, lèvres métallisées et accents cristallins accrochent la lumière. Les recherches de maquillage givré augmentent de 286 %. On peut adopter la tendance avec un simple trait argenté ou pousser l’effet reine des glaces avec plusieurs finis scintillants.