Les « baby hair », c’est quoi?

Ce sont ces cheveux indomptables qui encadrent le visage et refusent de rester en place! On les appelle « baby hair » puisqu’en réalité, ils n’atteindront jamais la longueur et la maturité comme le reste de nos cheveux. Très fins et vaporeux, situés sur les tempes et la naissance du front, les « baby hair » sont plus ou moins longs, parfois bouclés selon le type et la texture des cheveux.