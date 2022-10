7 gloss capillaires pour une crinière haute en brillance

Un gloss capillaire, c’est quoi?

Le gloss est un service offert en salon qui utilise une coloration semi-permanente spécialement conçue pour réparer la fibre capillaire et lui donner de la brillance. «C’est un traitement qui reste en surface, contrairement à une coloration permanente qui pénètre dans le cortex capillaire et en change la nature», explique Didier Lachapelle, artiste styliste et coloriste pour Goldwell, et propriétaire du salon Avenue Atelier-Coiffure, à Trois-Rivières.

Quels sont les avantages?

Le gloss est en quelque sorte le prolongement du toner généralement réservé aux blondes; il permet de neutraliser les reflets indésirables sur toutes les teintes, mais aussi de créer des couleurs plus foncées que la coloration de départ. «On peut rafraîchir la couleur, en changer le ton, dissimuler l’apparence des cheveux gris et corriger les reflets», dit Darky St-Cyr, artiste styliste Redken et propriétaire du salon Volt Face coiffure, à Victoriaville.

Les formules renferment également des protéines et des lipides qui redonnent de la douceur et de la souplesse aux cheveux poreux et abîmés, ce qui facilite le coiffage des mèches décolorées. «Opter pour un gloss au lieu d’un toner traditionnel permet d’apporter brillance, santé et force aux cheveux. C’est un soin qui va bien au-delà d’un produit d’entretien de la couleur», dit Farhana Premji, ambassadrice Redken et propriétaire du salon The Beige Label, à Calgary. Sur des cheveux naturels, on peut aussi profiter des mêmes bienfaits en utilisant une nuance transparente. De plus, «le gloss n’a pas d’impact sur la coloration de façon permanente; on peut donc s’amuser avec les tendances sans s’engager à long terme, par exemple en rehaussant un brun avec des reflets dorés ou caramel ou en incorporant des mèches rose doré ou pastel dans du blond», ajoute Didier Lachapelle.

Combien de temps dure le traitement?

«Selon la porosité du cheveu et la routine de soins à la maison, l’effet persiste jusqu’à 20 shampooings», précise Darky St-Cyr. La bonne nouvelle? Comme son pH est acide, le gloss n’interfère pas avec la couleur de base, ce qui permet de faire «une transition plus douce et plus subtile à mesure qu’il s’estompe», explique Farhana Premji.