Le bronde se réchauffe

À mi-chemin entre le brun et le blond, le bronde continue de séduire grâce à son allure naturelle et sa polyvalence. Mais cette saison, il délaisse les nuances plus froides pour adopter des reflets nettement plus chaleureux.

On pense notamment aux tons châtain, caramel et même érable, qui apportent de la profondeur et de la dimension à la chevelure. Le résultat? Une coloration riche et lumineuse, parfaite pour celles qui souhaitent éclaircir subtilement leur brun ou donner davantage de caractère à leur blond foncé.