Bronde chaleureux, blond vanille, cuivré subtil et cheveux gris sublimés : cette saison, les tendances coloration misent sur la richesse des nuances, la lumière et le naturel.

Voici les quatre grandes tendances coloration à surveiller cet automne.

 

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Le bronde se réchauffe

À mi-chemin entre le brun et le blond, le bronde continue de séduire grâce à son allure naturelle et sa polyvalence. Mais cette saison, il délaisse les nuances plus froides pour adopter des reflets nettement plus chaleureux.

On pense notamment aux tons châtain, caramel et même érable, qui apportent de la profondeur et de la dimension à la chevelure. Le résultat? Une coloration riche et lumineuse, parfaite pour celles qui souhaitent éclaircir subtilement leur brun ou donner davantage de caractère à leur blond foncé.

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Des blonds plus riches et lumineux

Les blonds froids et presque blancs laissent progressivement leur place à des nuances plus douces et chaleureuses. Cet automne-hiver, le blond se veut crémeux, lumineux et surtout, moins froid.

Parmi les teintes à surveiller, on retrouve le blond vanille et le beige doré. Ces nuances élégantes et faciles à porter permettent de réchauffer la chevelure tout en apportant de la douceur au teint.

L’idée n’est donc plus nécessairement d’obtenir le blond le plus clair possible, mais plutôt de miser sur une couleur riche en reflets qui met en valeur les traits du visage.

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Le cuivré se fait plus subtil

Bonne nouvelle pour les adeptes des cheveux roux : le cuivré n’a pas dit son dernier mot! Toutefois, les teintes orangées très intenses font place à des nuances plus naturelles et sophistiquées.

Cette saison, les cuivrés se rapprochent davantage du brun, avec des reflets chauds et délicats qui captent la lumière sans dominer l’ensemble de la coloration.

La nuance à retenir? Le honey copper, un cuivré aux accents de miel qui offre un équilibre entre chaleur, douceur et profondeur. Une belle façon d’adopter la tendance rousse sans nécessairement opter pour une transformation radicale.

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Le grey blending : sublimer plutôt que camoufler

S’il y a une tendance qui gagne particulièrement en popularité, c’est bien le grey blending. Cette technique de coloration propose une approche différente des cheveux blancs et gris : plutôt que de chercher à les couvrir complètement, on les intègre au reste de la chevelure.

À l’aide de jeux de lumière, de mèches et de nuances soigneusement placées, le coloriste crée une transition plus douce entre les cheveux pigmentés et les cheveux blancs.

Selon Max Gourgues, la clé d’un grey blending réussi est dans le respect de la répartition naturelle des cheveux blancs. Plutôt que d’appliquer une technique uniforme, on travaille avec leur disposition pour créer un résultat personnalisé, lumineux et multidimensionnel.

Une approche qui permet d’embrasser l’évolution naturelle de sa chevelure tout en lui donnant un éclat renouvelé.

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Le véritable mot d’ordre : des cheveux en santé

Au-delà des nuances qui domineront la saison, Max Gourgues rappelle que les plus belles colorations sont avant tout celles qui mettent en valeur une chevelure en santé.

Richesse, brillance et santé capillaire : voilà les trois éléments à retenir cet automne-hiver. Qu’on choisisse de réchauffer son blond, de raviver son brun ou d’assumer ses premiers cheveux blancs, l’objectif reste le même : une couleur lumineuse, pleine de dimension et qui sublime la beauté naturelle des cheveux.

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