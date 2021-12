1. Adapter notre routine de soins capillaires en hiver.

En hiver, le froid et la diminution du taux d’humidité dans l’air abîment les cheveux et les rendent plus secs, cassants et statiques. Tout comme pour notre routine de soin de la peau, il faut donc adapter notre routine capillaire afin d’aider à réparer – et de prévenir – les dommages causés par le froid.

2. Combattre la sécheresse.

Nos cheveux sont ternes, secs, chargés d’électricité statique? C’est qu’ils manquent cruellement d’hydratation. Entre en scène deux produits Miracle Rescue, de Pantene, qui nourrissent, réparent et restaurent les cheveux abîmés grâce à des ingrédients riches en nutriments –les Doses de Revitalisation intense Miracle Rescue et le Soin revitalisant en profondeur Miracle Rescue –, qui répondent à des besoins différents et s’intègrent parfaitement à notre routine de soins capillaires.

3. Décupler l’hydratation grâce aux Miracle Rescue Intense Shots.

Pour réparer et transformer en profondeur les cheveux plus abimés et secs, on fait appel au Miracle Rescue Shots, la formule la plus concentrée de Pantene. Chaque dose renferme une formule à base de provitamine B5 et de lipides fortifiants, qui revitalise la crinière en profondeur sans l’enrober ni l’alourdir et qui répare visiblement les dommages extrêmes. Ainsi hydratés, nos cheveux redeviennent doux, souples et brillants en un clin d’œil! «Pour moi, les doses Miracle Rescue sont la meilleure trouvaille pour des cheveux très secs, car elles assurent des résultats immédiats!», explique Denis Binet.

4. Hydrater les cheveux avec le Soin Revitalisant en profondeur Miracle Rescue.

Ce Soin Revitalisant procure une hydratation intense et supérieure à celle d’un après-shampoing traditionnel. Il contient de la provitamine B5, des lipides fortifiants, et des antioxydants protecteurs pour une hydratation intense et supérieure, et ce sans alourdir les cheveux. «On l’applique sur des cheveux mouillés de la racine jusqu’à la pointe en utilisant un peigne pour bien répartir le produit, et on le laisse agir pendant 3 minutes», conseille Denis Binet, coiffeur consultant pour Pantene.