Beauté

Révélée par Titanic, avant de briller dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind et The Reader, Kate Winslet continue de conquérir nos cœurs – de l’Océan ou non! – dans la série HBO Mare of Easttown. Rencontre avec cette actrice britannique de talent pour parler de beauté – dans tous les sens du terme – et de l’importance d’une représentation juste et plurielle des femmes de 40 ans et plus sur nos écrans.