Une fenêtre sur soi

«Le tarot, pour moi, c’est une manière de se connecter à son intuition», m’explique Maryse, qui occupe un poste de cadre de jour et tire les cartes professionnellement depuis un peu plus de trois ans, après avoir passé une vie entière à s’intéresser aux arts divinatoires. «Tout le monde peut le faire, mais certaines personnes y arrivent plus facilement que d’autres. Les cartes sont un outil qui permet de laisser venir à soi des images, des émotions et des idées qui peuvent nous aider à mieux comprendre celles qui nous habitent.» Les trois cartomanciennes avec qui je me suis entretenue pour cet article partagent d’ailleurs cette même vision du tarot. Pour elles, c’est une façon d’entamer une réflexion, de stimuler l’introspection, et d’accéder aux désirs, aux besoins et aux pensées qui sommeillent en nous, souvent bien enfouis sous notre envie de plaire, nos appréhensions et notre sens des responsabilités. Un outil qui, pour plusieurs, permet de mettre des mots sur l’intangible.

Vanessa DL, qui se présente comme étant sorcière, vulgarisatrice et enseignante des arts mystiques, se rappelle que la spiritualité et la quête de sens ont toujours fait partie de sa vie. Enfant, elle vivait beaucoup de solitude, et était animée par le désir de comprendre le monde et sa place au sein de celui-ci; elle s’est donc créé un univers rempli de magie. «Au début, mon intérêt pour la magie et son aspect rituel découlait d’un besoin de me sentir davantage en contrôle, dit-elle. Avec le temps, les rituels sont devenus pour moi des sortes de bulles sacrées, dans lesquelles je me sens en sécurité et où je me permets d’accueillir, de vivre et de canaliser mes émotions pour les transcender plutôt que les réprimer.» Elle ajoute que les rituels ont toujours fait partie de l’expérience humaine et qu’on aurait tort de les réduire à de simples superstitions. Plusieurs d’entre eux – les funérailles, par exemple – ont été repris par les religions organisées, mais ont également été pratiqués de diverses façons, de manière individuelle ou collective, au cours des époques et dans les cultures, pour la simple et bonne raison qu’ils nous aident concrètement à gérer nos émotions. «Personne ne remet en question la nécessité ou les bienfaits pour les vivants de rendre hommage à leurs morts, souligne- t-elle. Alors, pourquoi douter de la pertinence de rituels comme le tarot, grâce auxquels on parvient à se connecter à soi-même pour mieux se comprendre et se recentrer?»