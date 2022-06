« Vanessa, tout ce que je lis à propos de mon signe m’énerve. Si je me fis à ce que je vois sur internet, je ne suis qu’une pleurnicheuse »gossante ». » Mon amie, née sous le signe du Cancer, est un peu tannée de se faire dépeindre comme un gros bébé. Difficile de la blâmer. Une autre copine, cette fois-ci Capricorne, me dit : « On me décrit comme une carriériste sans émotion… pourtant, c’est loin de la réalité! » Sincèrement, j’ai cessé de compter le nombre de personnes qui ont peine à se retrouver dans les stéréotypes associés à leur signe.

Avant d’aller plus loin, notez que les cartes du ciel sont complexes et qu’une analyse sérieuse va bien au-delà du placement solaire, c’est-à-dire « son signe » astrologique. De plus, selon l’astrologie évolutive (mon approche de prédilection), la carte du ciel n’est pas une simple description de la personnalité, mais bien une mappe pour comprendre le chemin de notre évolution le plus riche et créatif possible. En d’autres termes, au lieu de nous dire qui nous sommes, elle évoque notre potentiel.