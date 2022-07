Le printemps, on le sait, a été mouvementé et a pris des virages parfois brusques et inattendus; et l’astrologie annonce un été plein de contradictions, durant lequel notre motivation se heurtera à la réalité de nos obligations.

Dire qu’on assiste à une recrudescence de l’astrologie est loin d’être exagéré. Même si cet art ancien fait un retour en force, vous aurez peut-être remarqué que son ton, lui, a changé. Selon Steven Forrest, un astrologue moderne considéré comme l’un des pères de l’astrologie évolutive, l’astrologie ne prédit pas des événements, mais elle nous pousse plutôt à nous poser des questions. Ça témoigne des efforts consentis par une nouvelle génération d’astrologues, désireuse de modifier la vision collective de cet art souvent incompris.

L’astrologie évolutive se caractérise par la place qu’elle accorde au libre arbitre. Elle le met au cœur de sa philosophie, au lieu de prétendre prédire l’avenir avec une certitude absolue. Sa promesse est simple et puissante: nous aider à forger notre propre avenir en nous posant les bonnes questions dans les moments clés de notre vie, notamment. Tout est une question de conscience et de timing. Dans cette perspective, l’analyse symbolique du mouvement des planètes (aussi appelé transit) a pour but de nous aider à nous poser les bonnes questions afin de traverser les deux prochains mois avec confiance et lucidité.

Le mois de juillet nous met au défi de sortir de notre zone de confort et de relever les défis avec enthousiasme. Jupiter, la planète de l’expansion, qui se trouve présentement sous le signe du Bélier, nous encourage à entreprendre les projets qui nous stimulent. Pourtant, jusqu’au 22, la saison du Cancer nous donne envie de trouver refuge dans ce qui nous procure un sentiment de sécurité. C’est de cette tension que d’importantes questions émergent: comment préserver notre quiétude tout en osant saisir les opportunités de croissance? Comment cultiver un sentiment de confiance en soi pour être en mesure de se retrousser les manches et d’affronter les intempéries? Même si les prochaines semaines annoncent des passages tumultueux, le ciel nous fait cadeau d’une volonté à tout casser.

À la fin du mois de juillet, tandis que le Soleil quitte le Cancer pour faire une entrée grandiose dans le signe du Lion, sa relation avec Jupiter devient beaucoup plus harmonieuse. Les doutes qui nous assaillent et les résistances qu’on y oppose pourraient faire place à une aisance qui nous motive à nous mettre à l’avant- plan. C’est le moment idéal pour consolider les efforts déployés depuis le début de la saison chaude.

Au même moment, Vénus, la planète des valeurs et des relations, rencontre la lune noire, aussi appelée Lilith, sous le signe du Cancer. En mythologie, Lilith est la première femme d’Adam, expulsée du jardin d’Eden pour avoir refusé de se plier aux désirs de ce dernier. Elle représente le féminin, puissant, féroce et indomptable. Cet alignement stimule notre recherche d’indépendance et nous pousse à affirmer notre volonté plutôt qu’à nous effacer au profit des autres. D’un point de vue collectif, il pourrait s’agir d’un moment opportun pour l’avancée de plusieurs dossiers associés au mouvement féministe, surtout en lien avec la souverainteté corporelle ou la parentalité.

Ce regain d’ardeur ne s’annonce pas sans embûches, car dès le début du mois d’août, la tension commence à monter lorsque Mars, la planète de l’action, de la passion et de la colère, entre dans le signe du Taureau. Ce transit, aussi volatil qu’énergisant, a une grande signification cette année. Il amplifie les tensions qu’on a ressenties depuis des mois, sur les plans tant personnel que collectif. Il est vrai que des décisions spontanées s’imposent devant l’urgence de certaines situations. Par contre, l’exercice pourrait s’avérer complexe, puisque notre vision de l’avenir demeure floue. C’est comme si on nous demandait de courir un sprint jusqu’à une ligne d’arrivée qui est invisible. Ce transit active notre fibre rebelle et nous implore d’avoir le courage de nous porter à la défense des valeurs qui nous sont chères.

Heureusement, plus l’été avance, plus la cadence ralentit, car plusieurs planètes changent de sens et entreprennent leur phase rétrograde. Ce faisant, le ciel nous offre la chance de prendre une pause bien méritée et de reprendre notre souffle pour mieux poursuivre notre chemin.