CANCER ET ASCENDANT CANCER

22 juin – 21 juillet

Dans les dernières années, plusieurs planètes sèment la zizanie dans le secteur de votre carte du ciel associé aux relations et aux partenariats d’affaires. Ce passage n’est pas de tout repos, mais les apprentissages que vous en tirez changent votre manière de vivre vos relations pour le mieux. Si vous êtes seul, votre célibat est plus serein et la solitude plus douce. Si vous êtes en couple, les montagnes russes se stabilisent et une décision importante mène vers une nouvelle étape de la relation.

Au printemps, vous avez soif d’apprentissage et pourriez considérer une formation ou même un retour à l’école. À partir du mois de mai, les nouveaux groupes dans lesquels vous orbitez vous permettent d’élargir votre réseau et d’ouvrir vos horizons. Gardez en tête que vous placez les pions en préparation à d’importants changements dans votre carrière qui pourraient se mettre en branle dès le mois d’avril.

LION ET ASCENDANT LION

24 juillet – 23 août

Cette année, vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes et à l’assumer avec courage. Pour vous soutenir dans cette quête, vous faites énormément de travail sur vous-même, à l’abri du regard des autres. Que ce soit par le biais d’une thérapie conventionnelle ou grâce à des méthodes qui vous sont propres, vous vous posez des questions parfois inconfortables afin d’aller à la rencontre de qui vous êtes réellement.

Au cours de l’été, la rétrograde de Vénus génère une profonde remise en question de qui vous êtes et surtout, de comment vous vous présentez aux autres. Altérez votre style pour que celui-ci représente la personne que vous êtes, sans vous préoccuper de l’opinion d’autrui. Une chose est certaine, il n’est plus question de diminuer votre voix ou votre lumière : shine, baby shine !

VIERGE ET ASCENDANT VIERGE

24 août – 23 septembre

L’année dernière fut mouvementée en amour, amenant son lot d’espoir, mais aussi de déceptions. Cette année, la planète Saturne chasse l’oisiveté et injecte une bonne dose de réalisme dans vos relations. Faites les efforts nécessaires afin d’établir des fondations solides et durables dans ce domaine. Que ce soit en amour ou en affaires, attendez-vous à vous retrousser les manches et mettre la main à la pâte pour que vos collaborations se fassent sous les thèmes de l’empathie et de la bienveillance.

Vous êtes inspiré par les recherches et découvertes que vous faites dans votre développement personnel. Vous avez envie de parcourir le monde et pourriez être tenté de partager vos idées plus ouvertement. Cela dit, restez vigilant et n’ignorez pas les signes d’épuisement que votre corps vous envoie. Entre mars et juin vous pourriez devoir ralentir et repenser vos habitudes de vie.