Pour une lecture plus précise de votre horoscope, fiez-vous d’abord à celui de votre ascendant et ensuite, celui de votre signe solaire, c’est-à-dire «votre signe.» Si vous ne connaissez pas le premier, fiez-vous simplement au second.

BÉLIER ET ASCENDANT BÉLIER

21 mars – 20 avril

Cette année, d’importantes mutations transforment vos relations avec autrui, en particulier la manière dont vous vous percevez en leur présence. Vos relations deviennent des sources d’apprentissage et d’évolution, vous offrant l’opportunité d’ajuster et d’améliorer celles qui sont les plus importantes pour vous. Plus vous approfondissez votre connaissance de vous-même, plus votre confiance personnelle s’accroît. Tous les efforts que vous déployez pour mieux vous connaître sont hautement gratifiants. Ainsi, au lieu de chercher l’avis des autres dans vos prises de décision, apprenez à écouter vos propres désirs et à suivre vos élans.

Tout sentiment de mécontentement envers votre estime personnelle ou vos finances doit être perçu comme une invitation à réfléchir aux changements radicaux que vous désirez instaurer. Il est temps de changer vos habitudes et de refuser de suivre d’anciens modèles de pensée. Vous vous engagez dans une année où de nombreuses opportunités s’offrent à vous pour accroître vos connaissances et compétences. Par ailleurs, les structures de votre monde professionnel achèvent une période d’excavation qui a conduit à une nouvelle manière d’exercer votre pouvoir au sein de celles-ci. Faites confiance à votre instinct lorsqu’il s’agit de prendre des décisions pour l’avenir et ne laissez pas la peur entraver une réorientation drastique.

TAUREAU ET ASCENDANT TAUREAU

21 avril – 21 mai

Une année de transformation radicale se profile pour vous, et vous l’accueillez avec enthousiasme. En tant que signe fixe, le changement n’est pas toujours votre allié, mais votre évolution requiert de vous quelques ajustements. Rappelez-vous que chaque altération, aussi futile puisse-t-elle sembler, devrait vous rapprocher de votre essence la plus vraie. Que ce soit des changements dans votre apparence, votre style ou votre mode de vie, ces nouveautés apportent un vent de fraîcheur à votre existence. Votre nouvelle manière d’approcher certaines situations pourrait être source de surprise pour plus d’un ! Lentement mais sûrement, vous commencerez à concrétiser plus tangiblement certains de vos plans d’avenir.

Après avoir profondément remis en question vos croyances et élargi vos horizons, vous pourriez sérieusement envisager de changer la trajectoire de votre carrière ou consolider cette redirection. Maintenant que vous suivez la boussole interne de votre instinct, autorisez-vous à reconsidérer le rôle que vous souhaitez jouer dans le monde. Vous réorganisez le rythme de votre vie, vos routines, votre quotidien, en abandonnant les habitudes qui perturbent votre harmonie. Cette année, évitez de vous surmener et essayez plutôt de dire non à tout ce qui épuise votre énergie spirituelle. Devenez votre propre autorité intérieure afin de donner la priorité à ce qui donne réellement un sens à votre vie.