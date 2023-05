Le début de l’été est l’occasion parfaite pour réfléchir à votre rapport à l’argent et à votre estime de soi. Il est important que vous observiez de près les zones sensibles qui limitent votre croissance financière et personnelle. C’est le moment de trouver des moyens astucieux de modifier vos habitudes de consommation. Par exemple, au lieu de dépenser une fortune en soins de la peau, vous pouvez proposer à votre esthéticienne préférée de faire un échange de services. En juillet, il sera sage de communiquer de manière posée et réfléchie. Êtes-vous souvent silencieuse et avez-vous du mal à donner votre opinion? Craignez-vous que les objections que vous présentez soient mal reçues? Ou, au contraire, vous exprimez-vous avec tant de force que vous négligez les idées des autres? Apprenez à trouver un équilibre et à vous faire valoir de manière à obtenir la reconnaissance que vous méritez. Cette période vous permettra de vous faire entendre avec plus d’authenticité et de confiance en vous. Le mois d’août est idéal pour une réorganisation complète de votre maison. Triez, nettoyez et purifiez votre espace pour assainir non seulement votre domicile, mais aussi votre esprit.