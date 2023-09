CAPRICORNE

22 décembre — 20 janvier

L’ennui, l’agitation et la mélancolie peuvent signifier que vous avez atteint le point final de votre parcours actuel et que vous êtes prête à explorer de nouvelles avenues. Simplifiez vos engagements, abandonnez ceux qui vous épuisent et déléguez certaines tâches à d’autres lorsque c’est possible.

VERSEAU

21 janvier — 19 février

Exprimez votre gratitude envers vos plus grands mentors pour leur générosité, tout en continuant à tracer votre voie. Ayez confiance en vous, intégrez leur enseignement précieux et volez de vos propres ailes. Partagez ces connaissances à votre manière et prêtez attention à ce qui suscite votre curiosité.

POISSONS

20 février — 20 mars

Vous prenez conscience de votre valeur et choisissez judicieusement la façon d’investir votre énergie pour qu’elle soit pleinement reconnue. Vous créez ainsi de l’espace pour les partenariats qui reflètent fidèlement vos idéaux. Votre engagement découle non pas de la peur, mais d’une véritable passion créative.