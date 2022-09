Capricorne

22 Décembre — 20 Janvier

La rétrograde de Saturne vous invite à faire preuve d’une discipline de fer afin de perfectionner les talents que vous souhaitez mettre au service du bien commun. Vous réalisez que votre accomplissement personnel n’a pas de prix et témoigne plutôt d’un profond sentiment de cohérence avec vos valeurs.

Verseau

21 Janvier — 19 Février

Même si vous vivez de grands changements dans votre monde intérieur, une sensation de renouveau vous remplit d’espoir et d’optimisme. Vos passions se réaniment et vous cultivez un sentiment de dignité personnelle. Brisez la monotonie du quotidien et préconisez les expériences qui vous laissent de la liberté.

Poissons

20 Février — 20 Mars

Au diable, la superficialité! Tout ce qui respire la vérité vous attire. Ce vent de lucidité vous donne le pouvoir de faire des choix difficiles et de miser sur les expériences qui vous ressemblent. Neptune, votre planète maîtresse, vous rappelle que si votre vie est un film, il est temps d’en réclamer le rôle principal.