23 novembre — 21 décembre

Vous passez en revue l’état de votre portefeuille et de votre calendrier pour éviter d’accepter des obligations que vous ne pourriez pas honorer. Cette période de réflexion vous donne l’occasion de créer de l’espace dans votre vie pour accueillir les imprévus avec plus de fluidité, tout en vous concentrant sur vos véritables désirs et priorités.

