VIERGE

24 août — 23 septembre

Enthousiasmés par les nouveaux départs qui se présentent à vous, les transits de septembre vous invitent à porter votre attention aux détails. Faites preuve de précision lorsque vous communiquez vos intentions à vos alliés, ce qui favorisera une coordination optimale avec eux. Votre adaptabilité sera votre plus grande force pour traverser la période de rétrograde de Mercure avec grâce.

BALANCE

24 septembre — 23 octobre

Les prochaines semaines seront propices à la réflexion et à l’introspection pour mettre en perspective les derniers mois. Profitez-en pour vous accorder des pauses, pour respirer et pour dormir plus longtemps. C’est le moment idéal pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus et peut-être même clore des histoires qui arrivent naturellement à leur fin.

SCORPION

24 octobre — 22 novembre

Ne laissez pas les obstacles vous démoraliser. Les transits de septembre vous encouragent à vous entourer de personnes qui souhaitent ardemment votre réussite. Acceptez ce sur quoi vous n’avez pas de prise et tournez-vous vers votre communauté pour le reste. Ensemble, vous serez plus forts!