Gémeaux

22 Mai-21 Juin

Plus que jamais, votre présence se remarque. Un possible regain d’énergie vous motive à accomplir de grandes choses, mais prenez garde! Vous avez tendance à vous occuper sans relâche afin d’éviter de «ressentir». La rétrograde de Mercure vous pousse à vous interroger sur ce qui alimente votre créativité.

Cancer

22 Juin-23 Juillet

Vous êtes sédentaire de nature, et votre besoin de cocooning se fait sentir, mais c’est le JOMO (joy of missing out) qui est à l’honneur ce mois-ci! Septembre vous encourage à méditer sur vos émotions et à les coucher sur le papier. Portez une attention particulière à votre irritabilité et à votre colère: elles mettent en lumière vos désirs réprimés.

Lion

24 Juillet-23 Août

Le passage du Soleil en Vierge vous invite à vous discipliner dans vos finances. Malgré les propositions qui fusent, les prochaines semaines requerront plus de prudence si vous voulez atteindre vos objectifs. Aurez-vous la motivation nécessaire pour faire preuve d’un peu plus de frugalité?

Psst! Pour une lecture plus précise de votre horoscope, fiez-vous d’abord à celui de votre ascendant, puis à celui de votre signe solaire, c’est-à-dire «votre signe». Si vous ne connaissez pas le premier, fiez-vous simplement au second.

