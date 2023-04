VIERGE

24 août — 23 septembre

Avec l’arrivée du mois de mai, vous avez des fourmis dans les jambes et une envie de profiter pleinement de la vie. Votre énergie contagieuse vous pousse à changer d’air et à oser faire des expériences qui vous sortent de votre zone de confort. Prenez la vie avec un grain de sel et, en cas d’imprévu, riez-en au lieu d’en pleurer!

BALANCE

24 septembre — 23 octobre

Dès le début du mois, une prise de conscience, pénible mais nécessaire, se fait sentir. Vous observez vos tendances et votre comportement avec une honnêteté qui vous aide à gagner en maturité. Arrêtez d’être dans le déni et ne résistez plus au changement; vous reprendrez le pouvoir en découvrant la racine du problème.

SCORPION

24 octobre — 22 novembre

Vous ressentez le besoin de stabiliser et de consolider certaines de vos relations. Le mois commence en force en vous offrant un éclaircissement dans le domaine amoureux. Vous avez envie de simplifier les choses afin de vous sentir plus en sécurité dans les liens que vous tissez.

SAGITTAIRE

23 novembre — 21 décembre

Vous aimeriez que vos journées soient un long fleuve tranquille, qu’elles vous laissent amplement de temps pour prendre soin de vous. Vous gagneriez à trouver plus de stabilité émotionnelle à l’aide d’une routine quotidienne riche et nourrissante. Traitez votre corps aux petits oignons et faites de vos séances de self-care une priorité.