Taureau

21 avril-21 mai

Après des mois d’introspection, vous vous sentez plus dégagée, plus en phase avec vos véritables besoins et aspirations. Votre nouveau moi, plus souple et plus ouvert, saisira les bonnes occasions, vivra des relations encore plus douces et sera enfin (ou mieux) reconnu au travail. Mais patience, car le passage de planètes bénéfiques se fera vers la fin du mois.

Gémeaux

22 mai-21 juin

Vous cherchez (désespérément et en vain) le grand amour? Vous êtes même sur le point de renoncer… Et si, comme le conseille le grand poète perse Rumi, vous cherchiez plutôt à cerner toutes les barrières que vous avez érigées en vous, qui empêchent l’amour d’entrer dans votre vie? À méditer…

Cancer

22 juin-23 juillet

«Tu devrais t’acheter un 6/49!» Eh oui, c’est le message du ciel, tellement la chance vous court après, surtout du côté financier. Faites une offre d’achat sur le condo de vos rêves, persuadez un proche d’investir dans votre projet, effectuez un placement audacieux. Allez-y! Vous ne le regretterez pas.