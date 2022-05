Sagittaire

23 Novembre-21 Décembre

Vous avez le cœur à la fête, et les tâches quotidiennes vous semblent plus pénibles qu’à l’habitude. Joignez l’utile à l’agréable: préparez vos repas en bonne compagnie et faites le ménage en dansant sur votre chanson préférée. Et évitez d’abuser des bonnes choses. Votre corps vous parle; écoutez-le!

Capricorne

22 Décembre-20 Janvier

Vous êtes de nature travaillante, mais ce mois-ci, vous devrez défendre votre droit au plaisir. Vous amuser sera votre plus grande responsabilité. Militez pour de nouveaux passe-temps, et laissez-vous surprendre par des rencontres fortuites. Une chose est sûre: vous ne vous ennuierez pas.

Verseau

21 Janvier-19 Février

Pragmatique, vous avez tendance à communiquer les choses avec un réalisme désarmant. Pourtant, on vous demande de faire preuve d’un peu plus de délicatesse, car des conversations explosives pourraient vous pousser à mettre votre vulnérabilité, plutôt que votre raison, à l’avant-plan.