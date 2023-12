CANCER ET ASCENDANT CANCER

22 juin – 21 juillet

Ce mois-ci, vous vous efforcez d’aborder vos relations, qu’elles soient romantiques ou professionnelles, avec plus de sérieux et une plus grande maturité. En maintenant votre sang-froid et en faisant preuve de patience, vous œuvrez à établir des bases solides dans vos rapports à autrui. Avancez pas à pas, gardant à l’esprit que Rome ne s’est pas construite en un jour.

LION ET ASCENDANT LION

24 juillet – 23 août

En 2024, vous vous engagez pleinement à tout mettre en place afin de préserver votre équilibre psychologique. Pour ce mois, considérez l’intégration d’une activité physique, telle que le sport, comme exutoire au stress, à la colère ou à la fébrilité. La discipline instaurée dans votre routine quotidienne favorise une stabilité propice au renforcement de votre résilience émotionnelle.

VIERGE ET ASCENDANT VIERGE

24 août – 23 septembre

Vous entamez la nouvelle année avec la volonté de concrétiser plus sérieusement votre vision créative. Inutile de vous aventurer seul sur cette voie. En 2024, vous êtes encouragé à vous engager de manière plus tangible aux côtés des alliés avec qui vous érigez les fondations des projets que vous aspirez à réaliser.