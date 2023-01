Pour une lecture plus précise de votre horoscope, fiez-vous d’abord à celui de votre ascendant et ensuite, celui de votre signe solaire, c’est-à-dire «votre signe.» Si vous ne connaissez pas le premier, fiez-vous simplement au second.

VERSEAU ET ASCENDANT VERSEAU

21 janvier – 19 février

Le mois de février vous invite à reconnaître ce qui est nécessaire afin de vous sentir bien dans votre peau. Résistez au faux confort d’être comme tout le monde. Plutôt que de vous conformer, restez fidèle à votre excentricité. Une nouvelle couleur de cheveux surprenante ou l’acquisition d’un nouvel article mode un peu flyé pourrait faire briller votre originalité.

POISSONS ET ASCENDANT POISSONS

20 février – 20 mars

Malgré la fin des rétrogrades, vous ressentez un profond besoin de repos et de solitude. Le 18 février, l’entrée dans la saison du Poissons marque le début d’un nouveau cycle. D’ici là, l’absence de clarté et de direction est signe que vous avez besoin de récupérer. Sous la nouvelle lune du 20 février, méditez sur comment vous aimeriez vous sentir au cours des six prochains mois. Paisible? Motivé? Ancré? Choisissez un mot qui vous inspire et faites-en votre mantra !

BÉLIER ET ASCENDANT BÉLIER

21 mars – 20 avril

Février est le mois durant lequel vos aspirations se clarifient et vos plans futurs se dessinent. Autour du 10, vous avez l’opportunité de portée une action, concrète ou symbolique, qui témoigne de votre engagement envers votre vision. Annoncez vos grandes idées à votre réseau de relation afin de les lancer officiellement dans l’univers.