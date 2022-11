Poissons

20 Février — 20 Mars

Avez-vous l’impression d’être en pleine rénovation, réelle ou métaphorique? Vous êtes peut-être en train de restaurer vos fondations, mais en décembre, tout le travail que vous effectuez sur vous-même se manifeste. Aux yeux du monde, vous devenez le personnage principal de votre propre histoire.

Bélier

21 Mars — 20 Avril

Votre attention est tournée vers ce qui vous stimule intellectuellement. Laissez-vous embraser par la découverte d’un nouveau sujet qui attise votre curiosité. Vos explorations pourraient vous inspirer d’importantes décisions sur le plan professionnel.

Taureau

21 Avril — 21 Mai

Le ciel de décembre appelle à la croissance et à la transformation. Tel un serpent, vous changez de peau pour mieux vous renouveler. Faites preuve de conviction et de confiance, et rappelez-vous que vous êtes la seule personne à qui vous devez prouver quoi que ce soit.