Balance

24 septembre-23 octobre



Si l’envie d’embellir votre intérieur s’empare de vous, succombez-y! Nul besoin de changer totalement de décor; le simple rafraîchissement d’une pièce ou d’un coin de la maison vous fera le plus grand bien. Profitez de ce regain de vitalité pour entreprendre quelque chose qui repousse vos limites.

Scorpion

24 octobre-22 novembre



Il y a de la magie, du romantisme et de la sensualité dans l’air! Merci qui? Vénus (amour et harmonie) qui s’allie à Neptune (imagination et réceptivité) jusqu’en mai. Votre cœur est à prendre? Une rencontre avec l’âme sœur est possible. Déjà éprise? Surprenez votre plus one avec une échappée belle à deux.

Sagittaire

23 novembre-21 décembre



Si j’étais vous, je m’oxygénerais vivement le corps et l’esprit, histoire de (re)mettre de l’ordre dans mes idées. Car cette confusion ne vous ressemble pas. Et si vous preniez un peu de hauteur face à une décision épineuse ou à un souci qui vous tracasse? La solution vous apparaîtra, promis.