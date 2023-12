Pour une lecture plus précise de votre horoscope, fiez-vous d’abord à celui de votre ascendant et ensuite, celui de votre signe solaire, c’est-à-dire «votre signe.» Si vous ne connaissez pas le premier, fiez-vous simplement au second.

BÉLIER ET ASCENDANT BÉLIER

21 mars – 20 avril

Je reconnais que la confiance se forge à travers l’action et l’acceptation des petites erreurs de parcours. L’essentiel est de suivre mon instinct dans ma prise de décision afin de me laisser guider vers une vie plus conforme à ma véritable identité.

TAUREAU ET ASCENDANT TAUREAU

21 avril – 21 mai

J’embrasse le changement avec audace, en mettant en œuvre les remaniements nécessaires afin de me présenter tel que je suis réellement. Je deviendrai ma propre autorité intérieure, donnant ainsi la priorité à ce qui donne réellement un sens à ma vie.

GÉMEAUX ET ASCENDANT GÉMEAUX

22 mai – 21 juin

Je m’engage à embrasser chaque opportunité avec optimisme, croyant que chaque situation peut se dérouler pour le mieux. Je cultiverai quotidiennement la gratitude, verrai le verre à moitié plein, et renforcerai les liens avec ma communauté.